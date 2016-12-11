Dünyanın en büyük süper spor otomobil üreticilerinden Ferrari, şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı Challenge modelinin üstündeki örtüyü kaldırdı: Ferrari 488 Challenge, her alanda rakiplerine toz yutturmaya kararlı.



Ferrari Challenge, 2017 yılında 25.yılını kutlayacak. İtalyan süper spor otomobil üreticisi, bu özel yılı 488 Challenge modeli ile kutluyor.



Daytona'da düzenlenen Ferrari World Finals'de tanıtılan ve emektar efsane 458 Challenge'ın yerini alan model kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırdı.



1m15.5s derecesinde, İtalyanların en hızlı yol modeli LaFerrari'ye dört saniye fark atan 458 Challenge, hali hazırdaki en hızlı Ferrari 599XX Evoluzione'un sadece ama sadece yarım saniye gerisinde. Araç, bu inanılmaz başarılara, öncelikle 3.9-litre turbo-şarjlı 8 silindirli motor sayesinde ulaşıyor. Aslında Challenge, yollarda rastlanan model 488 GTB ile aynı motoru kullanıyor ancak ağırlık azaltılmış ve 670 beygirlik güç de, teknoloji harikası modifikasyonlar sayesinde yükseltilmiş.



Bir Kara Roketinin Güncesi!



Şirket kesin teknik verileri açıklamaktan kaçınsa da; sızan bilgiler 100 kilometre 2.5, 200 kilometreye ise 8 saniyede tırmanabilen bir modelden söz ediyoruz. 7 kademeli gelişmiş şanzıman performansı kayda değer biçimde artırırken, kara roketinin son hızının 350 kilometre civarında olması bekleniyor.



488 Challenge; 458 Challenge EVO'ya göre yüzde 9 seviyesinde verimli bir performans sunuyor. Yine 458 Challenge EVO ile karşılaştırıldığında, yüzde 7'ye varan aerodinamik ve hafif bir yapı öne çıkıyor.



Aracın pek çok parçasının hafif ama sağlam metallerden (Alüminyum, titanyum) oluşturduğunu değinmeden geçmeyelim.