Bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde yürüyüş gerçekleşti. Temsili Osmanlı şehzadelerini taşıyan fayton atı huysuzlanınca sahibini yaraladı. Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen fayton kortejden çıkarılırken, faytondan inen temsili şehzadeler korteje yürüyerek devam etti.

MESİR MACUNU FESTİVALİNDE ŞEHZADELER YER ALDI

Manisa'da, 478'inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşü ve mesir macunu karma töreni ile başladı. Kortej yürüyüşüne mehter takımı eşlik ederken, kortejde Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri ile tarihi şahsiyetler temsil edildi.

HUYSUZLANAN AT, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Protokol ve çok sayıda vatandaş, Hükümet Konağı önünden Sultan Camii'ne kadar yürüdü. Kortej sırasında protokol üyeleri evlerinin balkonunda ve yolun kenarlarında toplanan halkı selamladı. Kortej yürüyüşü sırasında huysuzlanan bir fayton atı ortalığı birbirine kattı.

SAHİBİNİ YÜZÜNDEN YARALADI

Kortej ilerlerken şehzadelerin bulunduğu faytonlardan birindeki at hırçınlaşmaya başladı. Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen at, kendisini çekmeye çalışan sahibini de yüzünden yaraladı.

TEMSİLİ ŞEHZADELER YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

At bir türlü sakinleşmeyince temsili şehzadeler faytondan indirilerek, yola yaya devam ettiler. Çevredeki vatandaşlar yaralı fayton sürücüsüne mendil uzatırken, fayton kortejden çıkarılarak geri gönderildi.

Kaynak: haberinburada