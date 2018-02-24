FESTİVALDE ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN ADAM ÖLDÜ, EĞLENCE DURMADAN DEVAM ETTİ
Peru'da düzenlenen ağaç kesme festivalinde üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybederken, çevredekilerin olayı umursamayıp eğlenmeye devam etmesi şaşkınlık yarattı.
Peru'nun Puno şehrinde her yıl düzenlenen geleneksel ağaç kesme karnavalında bir adam, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. O anlar etraftakiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
KİMSE UMURSAMADI
Görüntülerde talihsiz adam, insanların üzerine hediyeler koyduğu ve etrafında dans ettikleri ağacı kesmeye başladı. Daha sonra ağacın üzerine devrildiği Joel Ticora isimli adam etraftakiler tarafından kaldırıldığı hastanede kaybetti. Ağaç devrildiği sırada insanlar ağaçta bulunan hediyeleri almak için ağaca doğru koştu. Olaydan sonra soruşturma için olay yerine gelen polis insanların hiç bir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ettiklerini gördü.
ESKİ BİR GELENEK
Geleneğe göre insanlar ağaca hediyeler astıktan sonra ağacın etrafında dans ediyorlar. Dans bitince her çift bir balta ile ağaca üç kez vuruyor, daha sonra başka bir çift baltayı alıp ağaca üç kez ağaç daha vurup devrilene kadar bu şekilde devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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