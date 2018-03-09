Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti
Robin Van Persie'ye Hollanda'da Büyük Onur!

Fethi Sekin davasında beklenmeyen karar! Tutuklu sanık tahliye edildi

FETHİ SEKİN DAVASINDA BEKLENMEYEN KARAR! TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Terör örgütü PKK mensuplarınca İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan sanık tahliye edildi. Saldırıda kahraman polis memuru Fethi Sekin şehit olmuştu.

Tarih : 09 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Fethi Sekin Davasında Beklenmeyen Karar! Tutuklu Sanık Tahliye Edildi(8/10)4

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan sanık İsa Zorlu'nun tahliyesi kararlaştırıldı.

"BİR KEZ KAFEDE BİR KEZ DE EVİNDE GÖRÜŞTÜM"

Davada, İzmir Barosu, Türkiye Barolar Birliği ile şikayetçi olan 46 kişi müdahillik talebinde bulundu. Saldırıda kullanılan araçları temin eden ve olaydan birkaç gün önce yurt dışına çıkış yapan Abdulkahar Karasaç ile irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklanan İsa Zorlu, suçlamaları reddetti. Olayla alakasının bulunmadığını öne süren Zorlu, Karasaç ile iş arkadaşı olduğunu ve bu kişiyi Kasım 2016'dan sonra görmediğini savundu. Kendisinin inşaat mühendisi, Karasaç'ın da harita mühendisi olduğunu ifade eden Zorlu, iş nedeniyle bu kişiyle görüştüğünü ileri sürdü. Zorlu, Karasaç ve kız arkadaşıyla bir kez kafeteryada oturduklarını, bir kere de evine gittiğini söyledi.

İŞ ARKADAŞI VE PATRONU DİNLENSİN TALEBİ

Silopi'de 5 Ocak'ta ailesinin yanındayken gözaltına alındığını kaydeden Zorlu, bugüne kadar hiçbir örgütle bağı olmadığını savundu. İsa Zorlu, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin aynı zamanda kiracısı olduğunu ve iş gereği Karasaç ile görüştüğünü öne sürdü. Avukat, konuya ilişkin bu kişinin kız arkadaşı ve patronunun da dinlenmesini talep etti. Müşteki avukatları ise sanık dışındaki diğer şüphelilerin dosyaya dahil edilmesini istedi.

"MÜVEKKİLLERİMİN YAŞADIĞI ACININ İZAHI YOKTUR"

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesinin avukatı da "Müvekkillerimin yaşadığı acının izahı yoktur. Sanığın savunmasını reddediyoruz. Tahkikat talepleri bizim de vardır." dedi. Duruşma savcısı, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi ve müdahillik taleplerinin kabulü yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütünün faaliyetlerine katılıp katılmadığının tespiti yönünde İzmir Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılması, müştekilerin katılan sıfatıyla davaya dahil edilmesi, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosunun müdahillik talebinin reddine karar verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi. İzmir Adliyesine terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırı sonrasında, olayda kullanılan araçları temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Karasaç ile irtibatı olduğu iddiasıyla İsa Zorlu tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fethi  Sekin  Davasında  Beklenmeyen  Karar  Tutuklu  Sanık  Tahliye  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER