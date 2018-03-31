FETHİYE'DE DENİZ SEZONU AÇILDI! TURİSTLER SAHİLE AKIN ETTİ
Muğla'da deniz sıcaklığının 19 dereceye çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu sahilde aldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahillere koştu.
DENİZE GİREN ÇOCUKLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler, kumların üzerinde güneşlenip denize girdi. Bazı vatandaşla ise sahil boyunda yürüyüş yaptı. Plajın kumlarında oynayıp denize giren çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Macera tutkunları da Babadağ'ın bin 200 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz'i kuş bakışı izleme fırsatı buldu.
"ÖLÜDENİZ MÜTHİŞ BİR YER"
Akdeniz kupası kürek yarışları için Fethiye'ye geldiklerini ifade eden Eser Kuş "Hava ve deniz çok güzel yüzdük çok iyi geldi. En güzel doğal, huzur, aynı anda yani müthiş diyebilirim. Ölüdeniz müthiş bir yer" dedi.
"DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YER"
Fethiye'ye tatile gelen Mert Dağlı ise "Ölüdeniz çok güzel ve hoş yer, ülkemizin önemli yerlerden bir tanesi. Deniz çok temiz. Burası doğa ile iç içe bir yer" diye konuştu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın etkisini artırarak sürdüreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tunceli'de Sıcak Çatışma: 3 Pkk'lı Öldürüldü, 1 Asker Yaralı
- Etkisiz Hale Getirilen 90 Teröristten 2'si Sözde Lider Kadrodan!
- Nehre Düşen Otomobilin Tavanına Çıkarak Canını Kurtardı
- İstanbullular Yarına Dikkat! Meteoroloji'den Bir İyi, Bir Kötü Haber
- Aşıklar Tepesi'nde Böylesini Görmedi! Kırgız Kız, Erkek Arkadaşını Dakikalarca Tokatladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kokmuş Dediği Kasabanın Yetkililerini, Mahkemede Dize Getirdi!
- 17 Yıl Suçsuz Yere Hapis Yattı, 3,1 Milyon Euro Tazminat Kazandı
- Belçika, Hükümetten İzin Almayan Asi Prensi'ne 46 Bin Euro Ceza Kesti
- Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar