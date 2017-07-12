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Fethiye'de Rezalet! Küçücük Erkek Çocukları, Barın Üstünde Dans Ettirdiler
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Fethiye'de Rezalet! Küçücük Erkek Çocukları, Barın Üstünde Dans Ettirdiler

FETHİYE'DE REZALET! KÜÇÜCÜK ERKEK ÇOCUKLARI, BARIN ÜSTÜNDE DANS ETTİRDİLER

Fethiye'de bir barda yaşanan skandal sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarla ortaya çıktı. Küçük yaştaki erkek çocuklar, barın üzerinde yarı çıplak dans ettirilerek turistler "eğlendirildi".

Tarih : 12 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : Fethiye'de Rezalet! Küçücük Erkek Çocukları, Barın Üstünde Dans Ettirdiler(10/10)6

Muğla'nın turizm merkezi Fethiye'deki ünlü bir barda yaşanan rezalet, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

BARDA YARI ÇIPLAK DANS ETTİRDİLER

Çoğunlukla İngiliz turistlerin rağbet ettiği Fethiye'deki barda, müşterileri "eğlendirmek" isteyen bar sahipleri, 12-13 yaşlarındaki çocukları yarı çıplak soyarak, bar bankosunun üzerinde dans ettirdi.

Yaşanan rezalet, Fanatik gazetesi yazarı Nilay Yılmaz'ın twitter'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

"ÇOCUKLAR DANS EDİYOR, SÜBYANCILAR SEYREDİYOR"

Yılmaz, bar üstünde yarı çıplak dans eden çocukların ve onlara eşlik eden bir "yetişkinin" fotoğraflarını paylaşarak "Fethiye'de VIP isimli bar. Küçük erkek çocuklar yarı çıplak barın üstünde dans ettiriliyor. Sübyancı müşteriler seyrediyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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