FETHİYE'DE REZALET! KÜÇÜCÜK ERKEK ÇOCUKLARI, BARIN ÜSTÜNDE DANS ETTİRDİLER
Fethiye'de bir barda yaşanan skandal sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarla ortaya çıktı. Küçük yaştaki erkek çocuklar, barın üzerinde yarı çıplak dans ettirilerek turistler "eğlendirildi".
Muğla'nın turizm merkezi Fethiye'deki ünlü bir barda yaşanan rezalet, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.
BARDA YARI ÇIPLAK DANS ETTİRDİLER
Çoğunlukla İngiliz turistlerin rağbet ettiği Fethiye'deki barda, müşterileri "eğlendirmek" isteyen bar sahipleri, 12-13 yaşlarındaki çocukları yarı çıplak soyarak, bar bankosunun üzerinde dans ettirdi.
Yaşanan rezalet, Fanatik gazetesi yazarı Nilay Yılmaz'ın twitter'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
"ÇOCUKLAR DANS EDİYOR, SÜBYANCILAR SEYREDİYOR"
Yılmaz, bar üstünde yarı çıplak dans eden çocukların ve onlara eşlik eden bir "yetişkinin" fotoğraflarını paylaşarak "Fethiye'de VIP isimli bar. Küçük erkek çocuklar yarı çıplak barın üstünde dans ettiriliyor. Sübyancı müşteriler seyrediyor"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Clintonlar'ın Kızından, Koltuğunu Kızına Devreden Trump'a Jet Yanıt!
- Beyoğlu'nda Toprağın Altından 8 Bin Liralık Zehir Çıktı
- Başbakan Yıldırım: İhanetinin Bedelini Ödemeyen Tek Bir Fetö'cü Kalmayacak
- Balıkesir'in Marmara İlçesinde Arabalı Vapur, İskeleye Çarptı
- İstanbul'da Feci Kaza! Otomobil Karşı Şeride Uçup, Minibüse Çarptı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Oyuncusunu Aslan'a Kaptıran Sevilla'dan Cimbom'a Transfer Çalımı
- Cimbom Uğraştı Uğraştı, Kaymağını Ukraynalılar Yiyecek
- 21 Yaşındaki Futbolcu, Annesini Ve Kardeşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Maçta Kalbi Duran 20 Yaşındaki Oyuncu, Komadan Çıkarılacak
- Emre Mor'un Menajeri, Transferi İçin Fenerbahçe'yi İşaret Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Ağda Firmasının Aşırı 'ateşli' Reklamları Yasaklandı
- Dünya'nın Yörüngesine İlk Işınlanma Yapıldı
- Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
- Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
- Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar