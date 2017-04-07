

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokak hayvanlarının sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi ve bakımları için çalışma başlatıldı.







Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlileri tarafından küpeleri kontrol edilen köpeklere kuduz aşısı yapıldı.







Kedi ve köpekler, bit, pire, kene gibi parazitlere karşı da ilaçlandı.







İlçede bulunan yaklaşık 2 bin sokak hayvanın çalışma kapsamında kontrollerinin yapılarak ilaçlanacağı kaydedildi.







kaynak:haberler