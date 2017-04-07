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fethiye'de sokak hayvanlarının bakım ve aşıları yapıldı

FETHİYE'DE SOKAK HAYVANLARININ BAKIM VE AŞILARI YAPILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokak hayvanlarının sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi ve bakımları için çalışma başlatıldı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:44
Puan Ver : Fethiye'de Sokak Hayvanlarının Bakım Ve Aşıları Yapıldı(7/10)5


Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokak hayvanlarının sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi ve bakımları için çalışma başlatıldı.



Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlileri tarafından küpeleri kontrol edilen köpeklere kuduz aşısı yapıldı.



Kedi ve köpekler, bit, pire, kene gibi parazitlere karşı da ilaçlandı.



İlçede bulunan yaklaşık 2 bin sokak hayvanın çalışma kapsamında kontrollerinin yapılarak ilaçlanacağı kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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