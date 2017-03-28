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FETHULLAH GÜLEN'İN ÇİFTLİĞİNE YAKIN OTELLER ARAŞTIRILIYOR


FETHULLAH GÜLEN'İN ÇİFTLİĞİNE YAKIN OTELLER ARAŞTIRILIYOR
Tarih : 28 Mart 2017, 11:46
Puan Ver : Fethullah Gülen'in Çiftliğine Yakın Oteller Araştırılıyor(9/10)11


Fetullah Gülen'i ziyarete giderek ondan talimat aldığı iddia edilen isimlerin belirlenmesi için ABD'deki çiftliğin çevresindeki bölgelerde bulunan 12 otelin haritasının çıkarıldığı belirtildi. Otellerde kalanlar tek tek tespit iddia edildi.



Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın istihbarat birimlerine dayandırdığı haberine göre, Gülen'den direktif almaya giden isimlerin belirlenmesi için çevredeki otellerin isimleri tek tek çıkarıldı. Çiftliğin çevresinde 12 otel belirlendi.


 


 


 


kaynak:birgün


 


 







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