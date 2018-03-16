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FETÖ Abisinin Bilgisayarından Cinsel İçerikli Çocuk Videoları Çıktı

FETÖ ABİSİNİN BİLGİSAYARINDAN CİNSEL İÇERİKLİ ÇOCUK VİDEOLARI ÇIKTI

Gaziantep'te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, yargılanan eski öğretmenin dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile cinsel içerikli çocuk videoları çıktı.

Tarih : 16 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Fetö Abisinin Bilgisayarından Cinsel İçerikli Çocuk Videoları Çıktı(8/10)4

Gaziantep'te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, yargılanan eski öğretmenin dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile cinsel içerikli çocuk videoları çıktı.

GÜLEN'İN VAAZLARI DA VAR

FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması" içerisinde atamalardan sorumlu "abisi" olduğu iddiasıyla 8 . Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan eski matematik öğretmeni Ahmet Tunç'un, 1 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerdeki inceleme, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı.

Mahkemeye gönderilen raporda, dizüstü bilgisayarın 320 gigabayt kapasiteli hard diskinden alınan imajda yapılan incelemede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaaz videoları ile cinsel içerikli çocuk videoları bulunduğu kaydedildi.

İKİ AYRI DAVA AÇILACAK

Raporda, deliller arasında yer alan flaş bellekte ise Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Zaman gazetesinin abone listesinin bulunduğu belirtildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi, suç duyurusunu zorunlu hale getiren ilgili yasa doğrultusunda, elde edilen delillerle sanık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tunç hakkında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da ayrıca dava açılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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