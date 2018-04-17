FETÖ ANA DARBE DAVASINDA KARAR ÇIKTI: 4'Ü GENERAL 14 SANIĞA MÜEBBET!
FETÖ'nün ana darbe davasında 4'ü general 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe davasında yargılanan 14 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada
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