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FETÖ ana darbe davasında karar çıktı: 4'ü general 14 sanığa müebbet!

FETÖ ANA DARBE DAVASINDA KARAR ÇIKTI: 4'Ü GENERAL 14 SANIĞA MÜEBBET!

FETÖ'nün ana darbe davasında 4'ü general 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Fetö Ana Darbe Davasında Karar Çıktı: 4'ü General 14 Sanığa Müebbet!(5/10)1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe davasında yargılanan 14 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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