Fenerbahçe Yönetimi, Kocaman'ın İsteği İçin Ada'ya Çıkarma Yapacak
Şenol Güneş'ten Talisca'ya Tatlı Sert Karşılama: Neredesin Evladım Sen
Valbuena Ve Dirar Krizi Patlak Verdi! Eller Kollar Bağlandı
Güvenlik Görevlisi, Üst Araması Sırasında Adriana Lima'nın Beline Dolandı
Pilottan Kuleye: Martıya Çarpmış Olabiliriz
Beşiktaş, Atletico Madrid Forması Giyen Vietto İçin Girişimlere Başladı
Beşiktaş'ta Tolga Piyangosu! Ligin Yeni Ekibi İstiyor
Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi
Erdoğan'ın Sesiyle Karşılaşan Minikler Tayyip Amca Diye Bağırdı
Türk Öğrenciler Üretti! Kilometrede 1 Kuruş Yakıyor
Yıllar Sonra Kabul Ettiği Kızının Annesi Ortaya Çıktı
Çocukları Taşıyan Otobüs Giresun'da Devrildi: 38 Yaralı
Tarkan, Yeni Albümünde 32 Milyon Lira Kazandı
Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda Giriş-Çıkışlar Durdu
Darbe Girişiminden Sonra Ekonomide Neler Yaşandı?
Fetö Çiftliği Havadan Görüntülendi
Meteroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Demokrasi Nöbetine 10 Aylık Kübranur Bebekte Ailesiyle Katıldı
Tarih Yazılan Gecenin Sonunda Erdoğanlar Konutlarına Yürüyerek Geçti
Survivor Adem, Karaköy'e Hayran Kaldı

FETÖ ÇİFTLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ


FETÖ Çiftliği Havadan Görüntülendi
Tarih : 16 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : Fetö Çiftliği Havadan Görüntülendi(8/10)4

AA, FETÖ elebaşı Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesini havadan görüntüledi. Yaklaşık 400 dönümlük oldukça büyük bir arazi içindeki malikane, etrafındaki binalarla birlikte büyük kompleks yapısıyla dikkati çekiyor.

Elebaşı Gülen'in yaşadığı arazinin tüm detayları görülürken, malikanede görev yapan FETÖ mensubu bir kişinin elindeki kamera ile helikopteri çektiği dikkatlerden kaçmadı.

POLİS İZİN VERMEDİ

Öte yandan sabah saatlerinde malikanenin bulunduğu sokağa gelen göstericilere ve basın mensuplarına sınırlı bir alan ayıran ABD polisi, kısa bir süre sonra alanda bulunan herkesi sokağın dışına çıkardı.

Polis FETÖ malikanesinin yöneticisinin kendilerini aradığını ve sokaktaki kişilerin rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uzaklaştırılmasını istediğini belirtti.SOKAK TAMAMEN KAPATILDI

Bu açıklamayla birlikte sokağın iki başını tamamen kapatan polis, içeriye kimsenin girip çıkmasına izin vermedi. Halka açık bir alan olan sokağın sadece bir sakinin şikayeti üzerine ulaşıma kapatılması tepki çekti.BASIN MENSUPLARINI KAMERAYA ÇEKTİ

Darbe girişiminin 1. yıl dönümünde FETÖ'nün malikanesine yansıyan korku ve tedirginlik aşırı güvenlik önlemleri olarak ortaya çıkarken, malikanenin kapıdaki bir görevlisinin protestocuları ve basın mensuplarını kameraya kaydetmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"Kendini darbeden uzak gösterebilme" tedirginliğiyle son olarak Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) mülakat veren elebaşı Gülen'in malikanedeki çalışanlarının, malikane çevresinde yapılacak gösteri ve haberleri engellemek için polisin de yardımıyla yoğun bir çaba içinde olması dikkati çekti.

Türkiye'nin ABD'li yetkili makamlara iade başvurusunda bulunduğu FETÖ elebaşı Gülen, 1999'dan beri Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg bölgesindeki malikanesinde ikamet ediyor.TÜRKLERDEN İMZA KAMPANYASI

ABD'de yaşayan Türklerin, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattığı bildirildi. ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" bölümünde açılan imza kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı ve darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı."TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİYİ SAVUNDU"

Darbeye teşebbüs edenlerin 249 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 195 kişiyi de yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması tarihi bir andı." ifadelerine yer verildi.

O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz." denildi.

İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "Dilekçe" (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor.

İşte haberin diğer fotoğrafları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Çiftliği  Havadan  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER