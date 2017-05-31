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fetö davalarını izleyecek şehit aileleri için talimat

FETÖ DAVALARINI İZLEYECEK ŞEHİT AİLELERİ İÇİN TALİMAT

Adalet Bakanı Bozdağ, darbe girişimi davalarını izleyen şehit yakınlarına her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatını verdi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:04
Puan Ver : Fetö Davalarını İzleyecek Şehit Aileleri İçin Talimat(8/10)9


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Sincan ve Silivri Cezaevi kampüslerindeki duruşma salonlarında görülen darbe girişimi davalarını izleyen şehit yakınlarına her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatını verdiği öğrenildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozdağ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne verdiği talimatla darbe girişimi duruşmalarını izleyen şehit ailelerinin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.



Bu çerçevede Sincan'daki duruşma salonunun bulunduğu bölgeye şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özel bir kantin açıldı



 



kaynak:sabah








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