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fetö-dhkp/c ittifakı yine kilit bir savcıyı hedef aldı!

FETÖ-DHKP/C İTTİFAKI YİNE KİLİT BİR SAVCIYI HEDEF ALDI!

İstanbul Savcısı Evliya Çalışkan dün gece aracına düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırıya dair dikkati çeken detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Tarih : 08 Aralık 2016, 13:52
Puan Ver : Fetö-Dhkp/C İttifakı Yine Kilit Bir Savcıyı Hedef Aldı!(6/10)6


İstanbul Sultangazi'de terör savcısının aracına silahlı saldırı oldu. Çağlayan Adliyesindeki görevinin bitmesinin ardından korumalarının da bulunduğu araçla evine giden Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına TEM otoyolu Sultangazi mevkiinden geçerken yol kenarına pusu kuran kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Savcı Çalışkan'a düzenlenen suikast girişimine dair ayrıntılar gelmeye devam ederken kamuoyunda olayın faillerinden çok azmettiricilerinin kim olduğu konusu tartışılıyor.



 



kaynak:yenişafak








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