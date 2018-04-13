FETÖ DURMUYOR! YENİ 'HİJYEN EVLERİNE' OPERASYON: 20 GÖZALTI
Bayburt'ta, FETÖ'nün insan kaynağı temini için kullandığı "hijyen ev" olarak tabir edilen 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt'ta, FETÖ/PDY'nin insan kaynağı temini ile öğrenci evi olarak kullanılan ve örgüt tarafından "hijyen ev" olarak tabir edilen evlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
4 FARKLI "HİJYEN EV" TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin kentteki deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren şahısların kaldığı ve "hijyen ev" olarak tabir edilen 4 farklı adreste evler olduğu belirlendi.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, önceden belirlediği adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına alırken, firari iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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