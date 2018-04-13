Bayburt'ta, FETÖ'nün insan kaynağı temini için kullandığı "hijyen ev" olarak tabir edilen 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta, FETÖ/PDY'nin insan kaynağı temini ile öğrenci evi olarak kullanılan ve örgüt tarafından "hijyen ev" olarak tabir edilen evlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

4 FARKLI "HİJYEN EV" TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin kentteki deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren şahısların kaldığı ve "hijyen ev" olarak tabir edilen 4 farklı adreste evler olduğu belirlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, önceden belirlediği adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına alırken, firari iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada