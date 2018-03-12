FETÖ, DÜŞEN JETİN KADIN PİLOTUNA 'PAVYON' KUMPASI KURMUŞ
İran'da düşen Türk jetinin pilotu Melike Kuvvet, Hava Kuvvetleri'nde görevliyken FETÖ'cülerin kumpasıyla ordudan atıldı. Kuvvet için "Pavyonda şarkı söylüyorsun" diye kumpas kurulduğu ortaya çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden ve İran'ın güneybatısına düşen Başaran Holding'e ait olan Türk uçağının kadın pilotu Melike Kuvvet'in FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığı ortaya çıktı.
"AHLAKSIZ YAŞANTI" DEDİLER
FETÖ'cüler tarafından, asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilen Melike Komutan, "ahlaksız yaşantıdan" ordudan atıldı.
Onu sorgulamaya gelen şimdi tutuklu olan istihbarat subayları "Pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri" dedi. FETÖ'cüler, 10 dakikalık videonun yalnızca 9 saniyesini kırpmıştı. Olay Merzifon'da geçiyordu ama bu ilçede pavyon yoktu.
ORDU GERİ ÇAĞIRDI AMA GİTMEDİ
Ordudan atıldıktan sonra özel bir üniversitede ders vermeye başlayan Melike Kuvvet'in aldığı maaş, ordudan atıldığı için ödemek zorunda olduğu tazminata yetmiyordu ve bu nedenle ev kirasını bile ödeyememeye başladı.
Yaşadığı dramı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan Melike Komutan buradan da bir sonuç alamadı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendisini ordudan atan subaylar tutuklanınca Türk Silahlı Kuvvetleri Melike Komutan'ı geri çağırdı ama bu sefer de o kabul etmedi.
Kaynak: haberinburada
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