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FETÖ elebaşıyla takası gündemdeydi! ABD'li papaza 35 yıl hapis istendi

FETÖ ELEBAŞIYLA TAKASI GÜNDEMDEYDİ! ABD'Lİ PAPAZA 35 YIL HAPİS İSTENDİ

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği için tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası istendi.

Tarih : 17 Mart 2018, 09:00
Puan Ver : Fetö Elebaşıyla Takası Gündemdeydi! Abd'li Papaza 35 Yıl Hapis İstendi(5/10)1

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi.

35 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul

DİN ADAMI GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA FETÖ VE PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda; din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, bu örgütler adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaşı şüpheli Andrew Craig Brunson hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için iddianame düzenlenmiş, düzenlenen iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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