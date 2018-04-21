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FETÖ FİRARİSİNİ SERBEST BIRAKAN YUNANİSTAN'A GÜL'DEN MEKTUP


FETÖ firarisini serbest bırakan Yunanistan'a Gül'den mektup
Tarih : 21 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Fetö Firarisini Serbest Bırakan Yunanistan'a Gül'den Mektup(9/10)5

Yunanistan Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atmış ve 15 Temmuz kalkışmasının ardından ülkelerine kaçak 8 FETÖ'cüden 1'ini serbest bırakmıştı.

"YUNANİSTAN SUÇLULAR İÇİN TOPLANMA MERKEZİ OLDU"

Konu ile ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Yunan mevkidaşı Kondonis'e bir mektup yazdı. Gül mektupta "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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