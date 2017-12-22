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FETÖ haberine ilk tepki geldi: 7 sülaleniz gelse bu haberi yapamaz

FETÖ HABERİNE İLK TEPKİ GELDİ: 7 SÜLALENİZ GELSE BU HABERİ YAPAMAZ

Beşiktaşlı Gökhan Gönül, "FETÖ'cü müdürler Gökhan'a arsa satarak dolandırdı" haberini yapan muhabire patladı: 7 sülalen gelse adımı vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz.

Tarih : 22 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : Fetö Haberine İlk Tepki Geldi: 7 Sülaleniz Gelse Bu Haberi Yapamaz(5/10)1

Beşiktaşlı Gökhan Gönül, FETÖ'cü şahısların kendisine imarsız tarla sattığı yönündeki habere büyük tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından Akşam gazetesinin haberi yapan muhabiri için bir paylaşım yapan Gökhan; "Biz susuyoruz diye hayırdır? Haber yapayım derken siz o kırmızı çizgileri de aştınız artık. Ağzından çıkanı kulağında duyacak! Sen değil, senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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