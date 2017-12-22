FETÖ HABERİNE İLK TEPKİ GELDİ: 7 SÜLALENİZ GELSE BU HABERİ YAPAMAZ
Beşiktaşlı Gökhan Gönül, "FETÖ'cü müdürler Gökhan'a arsa satarak dolandırdı" haberini yapan muhabire patladı: 7 sülalen gelse adımı vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz.
Beşiktaşlı Gökhan Gönül, FETÖ'cü şahısların kendisine imarsız tarla sattığı yönündeki habere büyük tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabından Akşam gazetesinin haberi yapan muhabiri için bir paylaşım yapan Gökhan; "Biz susuyoruz diye hayırdır? Haber yapayım derken siz o kırmızı çizgileri de aştınız artık. Ağzından çıkanı kulağında duyacak! Sen değil, senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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