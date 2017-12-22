Beşiktaşlı Gökhan Gönül, FETÖ'cü şahısların kendisine imarsız tarla sattığı yönündeki habere büyük tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından Akşam gazetesinin haberi yapan muhabiri için bir paylaşım yapan Gökhan; "Biz susuyoruz diye hayırdır? Haber yapayım derken siz o kırmızı çizgileri de aştınız artık. Ağzından çıkanı kulağında duyacak! Sen değil, senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada