Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi. Kurulan mahkemelerin 6'sı İstanbul'da.

FETÖ davaları arttıkça iş yükü artan mahkemeler için HSK yeni bir çözüm buldu. Yargılamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için HSK İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kurulmasına karar verdi.

YENİ KURULAN MAHKEMELERE HEYETLER ATANDI

HSK 1. Dairesi, yeni kurulan mahkemelere heyetler atadı. Ayrıca HSK, İstanbul ve Ankara'da daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak

İŞTE HSK'NIN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK

İstanbul'da 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu.

Ankara'da 25. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.

AKINCI DAVASI'NA BAKAN MAHKEMEYE 2 HEYET

Dün başlayan Akıncı Üssü davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine 2 heyet atandı. Böylece mahkeme aynı anda 2 ayrı davaya bakabilecek.

Kaynak: haberinburada