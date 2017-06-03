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FETÖ O TÜMENİ KUMPAS ÜSSÜ YAPMIŞ


FETÖ O TÜMENİ KUMPAS ÜSSÜ YAPMIŞ
Tarih : 03 Haziran 2017, 09:14
Puan Ver : Fetö O Tümeni Kumpas Üssü Yapmış(5/10)4


Devletin tüm kurumlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yıllar boyunca ortaya koyduğu kumpaslarla askeri yargıyı da denetimi altına almayı başarmıştı. 2013 yılında askeri teamüllere aykırı bir şekilde Şırnak'ta bir askeri mahkeme kurulmasını sağlayan örgüt, bu mahkemeyi kendine engel olarak gördüğü askeri hakim ve savcıları tasfiye etmekte kullandı. 2013'te, geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın komutanlığını yaptığı Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümeni'nde kurdurulan mahkemenin hikayesini o dönem Jandarma Genel Konutanlığı Adli Müşavirliği'nde görev yapan Hakan Kesgin sivil savcıya anlattı.



BİR GÜN BİR YAZI GELDİ...



'Tanık' sıfatıyla ifade veren Kesgin, "2013 yılı Şubat-Nisan ayları arasında Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆı'ndan gelen bir yazı ile; S¸ırnak'ta 23. Jan



darma Sınır Tümen Komutanlıgˆı nezdinde bir askeri mahkeme kurulacagˆı, bu nedenle birkaç ay içinde mahkeme, savcılık binası ve askeri cezaevi binası gibi hazırlıkların tamamlanarak sonucun bildirilmesi istenildi. Yazıyı o dönemde görev yapan (Jandarma) Adli Müs¸aviri Hakim Albay Gazi Koçer ile birlikte degˆerlendirdik ve gelinen as¸ama itibariyle S¸ırnak'ta jandarma olarak askeri mahkemeye ihtiyaç olmadıgˆını, kaldı ki o yıl itibariyle jandarmanın sınır görevini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devrettiğini, bu birlikte askeri mahkeme kurmanın gereksiz bir maliyet olus¸turacagˆı s¸eklinde bir teklif yazısı yazıp bakanlığa ve Genelkurmay Bas¸kanlıgˆı'na Jandarma Genel Komutanı'nın imzasıyla gönderilmesine karar verdik" dedi.



Askeri yargıyı tamamen ele geçirmek isteyen FETÖ, altın vuruşu 2013'te yaptı. Binlerce kamu görevlisine 'casusluk' kumpasıyla çamur atan örgüt, tasfiye etmek istediği hakim-savcılar için ise Şırnak'ta 'mahkeme' kurdu.



 



kaynak:milliyet








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