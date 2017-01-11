

Antalya'daki FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, mülki idare ve yargı sınavları ile askeri okullara ve polis akademisine girecek öğrencilere "kod isim" verildiği belirtildi. İddianamede, örgütün eğitim alanlarında, dershaneler, evler ve öğrenci yurtlarına giden çocukların gruplar halinde çalıştırıldığı da kaydedildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Savcı Ömer Yurdusev tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklu 4 asker hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.







İddianamede, tutuklu asker Ferhat Konuş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nihat Karcı, Murat Akyol ve Mustafa Avcı hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasının verilmesi talep edildi.







"Öğrencilerin birbirlerini görmemelerine özen gösterildi"



FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in örgüt üyelerine verdiği talimatlarda, adliye, mülkiye veya başka hayati bir alanlarda bulunmalarının basite alınmaması gerektiğini ve gelecekteki çalışmalarda örgüt üyelerinin o ünitelerdeki garantisi, varlıklarının teminatı olduğunu söylediği vurgulanan iddianamede, FETÖ/PDY hakkında yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün evlerine giden öğrencilerin her birine "kod isim" verildiği ve birbirlerini görmemesine özen gösterildiği kaydedildi.



Örgütün eğitim alanlarında, dershaneler, evler ve öğrenci yurtlarına giden çocukların gruplar halinde çalıştırıldığı kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



"Eve gelen farklı gruptaki öğrencilerin birbirlerini görmemesine özen gösterilmekte. Örgütün önemli bir ayağını toplumun çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocukları oluşturmaktadır. Örgütün okul ve dershanelere yönelmesinin temel amacı örgüte öncülük edebilecek ve zamanla kadrolarında yer alabilecek zeki kişileri yetiştirmektir. Örgütle teması sağlanan öğrenciler, ağabeylerin veya ablaların sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır. Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala gruplar halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar daha sonra daha küçük gruplara ayrılmaktadır. Her öğrenciye kod adı verilmektedir. Mülki idare, emniyet, TSK ve yargı gibi stratejik kurumlar için hazırlanacak öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, özel şartlarda hazırlanmaktadır. Bunlara hücre tipi yapılanma modeli uygulanmakta, askeri okullara, polis akademisi ve polis kolejine sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları önceden verilerek ezberletilmekte ve bu husus örgüt jargonunda 'Fetih okutmak' olarak adlandırılmaktadır. "







kaynak:yenişafak