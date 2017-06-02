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fetö sanığı emniyet müdürüne hapis cezası

FETÖ SANIĞI EMNİYET MÜDÜRÜNE HAPİS CEZASI

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan biri emniyet müdürü 4 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:49
Puan Ver : Fetö Sanığı Emniyet Müdürüne Hapis Cezası(9/10)7


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, eski  emniyet müdürü Kamil Yıldızkaya Bandırma M Tipi Kapalı cezaevi, komiser  yardımcısı Erhan Genç de Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve  Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar eski  komiser Yavuz Elcil ve polis memuru Muhammet Güler ile avukatları ise duruşmada  hazır bulundu.



Yıldızkaya, tutuklanmasının ardından ailesinin maddi zorluklar  çektiğini, bu nedenle çocuklarının üniversite eğitimine ara verdiklerini  belirtti.



Sağlık sorunlarının bulunduğunu iddia eden Yıldızkaya, tahliyesini  istedi.



 



kaynak:milliyet








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