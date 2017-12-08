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FETÖ sanığı profesöre, Yapılanmayı anlatacağım tahliyesi

FETÖ SANIĞI PROFESÖRE, YAPILANMAYI ANLATACAĞIM TAHLİYESİ

İzmir'de FETÖ üyeliğinden yargılanan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay, "Yapılanmayı anlatacağım." deyince tahliye edildi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Fetö Sanığı Profesöre, Yapılanmayı Anlatacağım Tahliyesi(7/10)3

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay'ın tahliyesine karar verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Ahmet Adem Tekinay ile eşi eski İKÇÜ şube müdürü tutuksuz sanık Gülhan Tekinay ve avukatı katıldı.

"POLİS BABANIN VATAN SEVGİSİYLE YETİŞTİRDİĞİ EVLAT"

Sanık Gülhan Tekinay, duyuma ve zanna göre suçlamalar yapıldığını, ByLock kullanmadığını, polis bir babanın vatan ve millet sevgisiyle yetiştirdiği kızı olduğunu ifade etti.

DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık H.K. ise kendilerine Ahmet Adem Tekinay'ın "paralelci" olduğu için dekanlığının reddedildiği bilgisi geldiğini ifade etti.

Tanık S.E. de Ahmet Adem Tekinay'ın FETÖ'cü olduğuna ilişkin doğrudan bir şahitliği olmadığını ancak örgütle bağlantısı olduğuna dair fakültede konuşmalar olduğunu vurguladı.

"FETÖ'YÜ GEÇ FARK ETTİM"

Tutuklu sanık Ahmet Adem Tekinay ise üniversitedeki FETÖ yapılanmasını geç fark ettiğini savundu. Örgütün İKÇÜ'deki yapılanması hakkında bilgi verebileceğini anlatan Tekinay, üniversitede hala görevde olan FETÖ'cüler olduğunu da ileri sürdü.

"FETÖCÜLERİ AÇIKLAMASI İÇİN BİR AY SÜRE"

Mahkeme heyeti, üniversitede hala görevde olduğunu iddia ettiği FETÖ'cülerin isimleri ve hakkında bildiklerini iletmesi için bir ay süre verdiği Tekinay'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İKÇÜ'deki FETÖ yapılanmasına yönelik geçen ağustosta başlatılan soruşturmada tutuklanan eski dekan Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ile tutuksuz yargılanan eşi Gülhan Tekinay hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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