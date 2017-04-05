Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

FETÖ SANIĞINDAN MAHKEMEDE KÜSTAH TEHDİT!


FETÖ SANIĞINDAN MAHKEMEDE KÜSTAH TEHDİT!
Tarih : 05 Nisan 2017, 16:24
Puan Ver : Fetö Sanığından Mahkemede Küstah Tehdit!(9/10)10


Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık duruşma salonunda mahkeme heyetini tehdit etti.



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Yalçın Pekmez, hazır bulundu. Savunması istenen Pekmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Üzerine kayıtlı 2 telefon hattında örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" yüklü olduğu ve "kırmızı" kod ile yoğun şekilde bu programı kullandığı belirlenen Pekmez'in, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Fetö  Sanığından  Mahkemede  Küstah  Tehdit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER