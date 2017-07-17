Özgecan'ın Katillerine Yapılan Silahlı Saldırı Davasında Karar
Uefa Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Men Cezasına İtirazını Reddetti
Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı
Beşiktaş'ta Şüpheli Çöken Yol Alarmı! Bomba Uzmanı Çağırıldı
Bürokratlara 'eskort' Kızlarla Kumpas Kurup, Tasfiye Ettirmişler
Gasp Ve Hırsızlıktan Aranan Çift, Çimlerde Sarmaş Dolaş Yakalandı
Galatasaray, Mariano'yu 4 Milyon Euro'ya Transfer Ettiğini Kap'a Bildirdi
Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Tarihe Karıştı
Merkez Bankası Beklenti Anketine Göre Dolar Yıl Sonunda 3,75 Tl Olacak
Fetö Sanıkları İçin Erdoğan'ın İsteği Üzerine Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Başlanacak
İşi Sağlama Alan Başkan, Lucescu'yla 2 Yıllık Anlaştı
Ohal Tezkeresi Mecliste
50 Tavukla Yumurta Üretimine Başladı, Şimdi 8 Dönümlük Çiftlik Kurdu
Öldürülen Pkk’Lılara Methiyeler Dizen Hdp’Li Vekile Hapis Cezası
Tarihi Bizans Surlarında Dev Bonzai Operasyonu! Çökertilen Çeteden Polis Çıktı
Taksim'deki Zorbalığın Görüntüleri! Genç Kadını Omzuna Atıp İnşaata Götürdüğü Anlar Kamerada
Bu Videoyu İzleyen Herkes Aynı Şeyi Söyledi: Selçuk'u Gönderin
Türk Bilim İnsanlarından Felçli Hastalar İçin Umut Işığı!
Tarlasında Bulduğu Tarihi Adak Taşını Çay Bahçesinde Sergiliyor
'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı

FETÖ Sanıkları İçin Erdoğan'ın İsteği Üzerine Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Başlanacak

FETÖ SANIKLARI İÇİN ERDOĞAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASINA BAŞLANACAK

Erdoğan'ın, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılması talebi üzerine harekete geçildi. Önümüzdeki günlerde hazırlıklara başlanacağı bildirildi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Fetö Sanıkları İçin Erdoğan'ın İsteği Üzerine Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Başlanacak(5/10)1

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak. Bakanlığın kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra olası düzenlemenin teknik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

YASAL HAZIRLIKLARA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'la FETÖ sanıklarının duruşmalara Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkmasını konuştuğunu söylemesinin ardından kapsamlı bir araştırma sürecine giriliyor. Önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametli ise ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken, bunları düşünecek çok zamanları olacak, şu an iyi günleri. Geçenlerde Sayın Başbakanımızla da konuştum artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım."

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Sanıkları  İçin  Erdoğan  In  İsteği  Üzerine  Tek  Tip  Kıyafet  Uygulamasına  
Başlanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER