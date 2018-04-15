Ankara'da FETÖ soruşturmasını kullanan 2 kişi kendini savcı olarak tanıtıp çok sayıda insanı dolandırdı. Ancak aradıkları son kişi durumu fark edince polisle iş birliği yapıp dolandırıcıları suçüstü yakalattı.

Ankara'da FETÖ üyelerinin tespit edilmesi için başlatılan soruşturmayı kullanarak vatandaşları dolandıran çetenin üyeleri, sahtekarlığı fark edip polise başvuran vatandaş sayesinde suçüstü yakalandı.

FETÖ SORUŞTURMASINI KULLANARAK MİLLETİ DOLANDIRIYORLARDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FÖTÖ soruşturmasını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan çete, kurban seçtikleri vatandaşların paralarını dolandırdı. Telefonda kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan Abdülkadir D., ve Fevzettin T., Ankara Batıkent'te yaşayan bir vatandaşı dolandırmak isterken baltayı taşa vurdu.

KENDİNİ SAVCI OLARAK TANITIP ARADIĞI KİŞİDEN PARA İSTEDİ

Kendisini arayarak kripto tanımlaması yapılması bahanesiyle üzerindeki evi satıp parasını getirmesi isteyen şahıslardan şüphelenen vatandaş, polise başvurdu. Polisle işbirliği yapan şahıs, evi sattığını ve parayı nerede teslim edeceğini sorarak dolandırıcılarla buluşma yeri ayarladı.

DURUMU FARK EDEN ADAM, POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Belirlenen adrese konuşlanan Ankara Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro ekipleri Abdülkadir D., ve Fevzettin T.'yi suçüstünde yakaladı. Dolandırıcılık ve yaralama suçlarından kaydı bulunan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada