FETÖ ŞÜPHELİLERİ SINIRI GEÇEMEDEN YAKALANDI
Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 6 FETÖ şüphelisi, sınırda hudut askerlerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, Meriç ilçesinde Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişiminde bulunan aralarında çocukların da olduğu 10 kişiyi tespit etti.
Meslekten ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan FETÖ şüphelileri doktor F.İ, astsubay H.K, öğretmenler Y.E, F.Ç, M.C ve H.C gözaltına alındı.
Şüphelilerin yanındaki 4 çocuk da hudut karakoluna götürüldü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar