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fetö şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı

FETÖ ŞÜPHELİLERİ SINIRI GEÇEMEDEN YAKALANDI

Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 6 FETÖ şüphelisi, sınırda hudut askerlerince yakalandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 16:33
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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, Meriç ilçesinde Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişiminde bulunan aralarında çocukların da olduğu 10 kişiyi tespit etti.



Meslekten ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan FETÖ şüphelileri doktor F.İ, astsubay H.K, öğretmenler Y.E, F.Ç, M.C ve H.C gözaltına alındı.



Şüphelilerin yanındaki 4 çocuk da hudut karakoluna götürüldü.



 



kaynak:sabah










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