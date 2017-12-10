FETÖ ŞÜPHELİLERİ YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDI
Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de tespit edilen 8 kişilik gruptan, ihraç edilen polis, asker ve akademisyenlerin olduğu 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edirne'de hudut askerleri Yunan sınırında kaçma hazırlığında oldukları öne sürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini yakaladı.
"HUDUT KARTALLARI" YAKALADI
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Hudut Kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut devriyeleri Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 8 kişilik grup tespit etti.Aralarında çocukların da bulunduğu gruptan 6 şüphelinin FETÖ bağlantısı olduğu tespit edildi.
ÖĞRETİM ÜYESİ, ASKER VE POLİS
Gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen öğretim üyesi M.Y, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen eski astsubay O.S, ihraç edilen eski emniyet amirleri S.A ile O.A, meslekten ihraç edilen örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan Y.Y ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken ihraç edilen H.H.E hudut karakoluna götürüldü.
ŞÜPHELİLER BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI
Grubun yanındaki çocuklar ise yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerin bir çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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