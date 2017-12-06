Nevşehir'de FETÖ'den bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Kenan S.nin ağabeyi Yaver S., kardeşini şikayet ettiğini düşündüğü esnafı hastanelik etti.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, FETÖ şüphelisi olarak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Kenan S'nin ağabeyi Yaver S. kardeşini şikayet ettiği gerekçesiyle Mustafa Yıldız adlı esnafı darp etti.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KABZASIYLA VURDU

FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla yargılanan Kenan S'nin ağabeyi Yaver S. ile ilçe pazar esnafından Mustafa Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yanında bulundurduğu tabancasını çıkaran Yaver S önce tetiğe bastı, silahın tutukluk yapması üzerine de silahın kabzası ile Yıldız'ın başına vurdu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Pazar yerinde bulunan polisin araya girerek kavgayı ayırmasının ardından Yaver S. gözaltına alındı, Yıldız ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gazetecilere açıklama yapan Mustafa Yıldız, şöyle konuştu:

"TETİĞE BASTI, TABANCA TUTUKLUK YAPINCA KABZASIYLA BAŞIMA VURDU"

Pazarda, tezgahı toplarken Yaver adlı şahıs bana küfrederek başıma doğru silahını ateşlemek istedi. Tabanca tutukluk yapınca ayağıma sıktı sonra silahı kurdu yine tetiğe bastı ama ateşlemeyince silahın kabzası ile başıma vurmaya başladı. Yakında bulunan polis müdahale ederek silahını aldı.

"KARDEŞİ TUTUKLANMIŞTI, ŞİKAYETİ BİZDEN BİLİYOR"

Devlet, 15 Temmuz sonrası kardeşini FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla tutukladı, sonra mahkeme tarafından tahliye edildi. Bunlar, şikayeti bizden biliyor. Referandum sürecinde de çocuklar broşür dağıtırken 'Gençlik kolları başkanının kellesini alacağım' diye tehdit etmişti. Önemsememiştim, kalleşçe ve tasarlayarak alnımın ortasından vuracaktı. Başbakan ve Cumhurbaşkanına sürekli küfrederek insanları tahrik ediyordu, aldırış etmiyor, Allah belanı versin diyorduk.

"TEHDİT EDİLDİK"

AK Parti Kozaklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı görevini sürdüren Esat Yıldız ise 15 Temmuz'dan sonra ilçedeki ihbarların babası tarafından yapıldığı suçlamasıyla tehdit edildiklerini ifade etti.

Olayın duyulmasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, hastaneye gelerek yaralıyı ziyaret etti. Mustafa Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği, zanlı Yaver S'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada