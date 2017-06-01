

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına, TSK mesaj sisteminden gönderilen sıkıyönetim belgesinde imzası bulunan sanıklardan eski Kurmay Albay Avıalan'ın çapraz sorgusuyla devam edildi. Avıalan, duruşma savcısı Cenikli'nin, "FETÖ'cü müsünüz? Darbeyi Gülen'in yaptığını söyleyemediniz. Fetullah Gülen'den korkuyor musunuz?" sorusuna yanıt veremedi.







Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.







ADİL ÖKSÜZ İLE TOPLANTILARA KATILIYORDU







Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın bugünkü celsesinin öğleden sonraki bölümünde, darbeye hazırlık kapsamında Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan üç katlı villada firari sanık Adil Öksüz başkanlığında darbe girişimine ilişkin yapılan toplantılara katıldığı iddia edilen eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusu yapıldı.







"SİGARA İÇTİM, BİR ŞEYE KARIŞMADIM"







Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Avıalan'ın, Akıncı Üssü'nde sabaha kadar beklediğini, hiçbir faaliyete katılmadığını ileri sürmesi üzerine, "Darbe olduğunu öğrendiniz neden orada durdunuz?" diye sordu. Akıncı Üssü'nden çıkış yasağı bulunduğunu, bu nedenle dışarı çıkamadığını ileri süren Avıalan, "Mümkün olduğunca sigara içme bahanesiyle dışarıda durmaya çalıştım, bir şeye karışmadım." savunmasını yaptı.







Hakimlik ve savcılık ifadesi okunan Avıalan, savcılık ifadesinde, "Akıncı Üssü'nde Akın Öztürk, ara buluculuk yapmaya çalışıyordu" şeklindeki sözlerini, "Ara buluculuk tabirini düzeltiyorum. Oradaki insanları ikna etmeye çalışıyordu. Ara buluculuk yaptı demek yanlış anlaşılıyormuş." diyerek düzeltti.