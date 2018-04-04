FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin görülen davada rütbeli asker, 15 Temmuz akşamı şarkıcı Hadise'nin konserini izlediğini ve tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Sanıklardan rütbeli asker Yılmaz G. Savunmasında, 15 Temmuz akşamı bir alışveriş merkezinde bulunduğunu ardından aynı yerde eşi ve çocuklarıyla şarkıcı Hadise'nin verdiği konseri izlediğini, dolayısıyla darbe girişiminden haberi olmadığını belirterek alışveriş yaptığı iş yerlerinin kamera kayıtlarının istenmesini ve Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

ÇANTASINDA "SIKIYÖNETİM ATAMA LİSTELERİ" ÇIKMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan ve çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ile "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

"BİZ CANIMIZI KİMLERE EMANET ETTİK"

Duruşmada söz alan ve Başbakanlık adına katılan avukat Rıfat Bakan, sanıkların savunmalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan, sanıkların hiçbir şeyden haberleri olmadığını söylediklerini aktararak, "Görmedim, duymadım, etmedim diyorlar. Biz onlara canımızı, malımızı, vatanımızı emanet ettik. Millet sokaklara çıkıp kalkışmayı engellemiş, sıradan vatandaşlar bile bu hain girişimden haberdarken, canımızı emanet ettiğimiz bu askerler hiçbir şeyden haberleri olmadığını söylüyor. Vaziyet sanıkların dediği gibi olsaydı bile ortada vahim bir durum vardı. Darbe girişimini davulla zurnayla mı duyursaydık sanıklara?" diye konuştu.

HADİSE'NİN TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Sanıklardan Yılmaz G. ise savunmasında, 15 Temmuz akşamı bir alışveriş merkezinde bulunduğunu ardından aynı yerde eşi ve çocuklarıyla şarkıcı Hadise'nin verdiği konseri izlediğini, dolayısıyla darbe girişiminden haberi olmadığını belirtti. Yılmaz G. alışveriş yaptığı iş yerlerinin kamera kayıtlarının istenmesini ve Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların T.C.K 309. maddesi gereği "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Akkuş'un "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 ila 15 yıl arasında, diğer tutuklu sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

HADİSE'NİN DİNLENMESİNE GEREK OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, şarkıcı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine mevcut dosya kapsamında gerek olmadığına, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: haberinburada