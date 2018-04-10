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FETÖ'cü diyerek şantaj yapıyordu! Firari televizyon sahibi yakalandı

FETÖ'CÜ DİYEREK ŞANTAJ YAPIYORDU! FİRARİ TELEVİZYON SAHİBİ YAKALANDI

"Seni FETÖ'cü ilan ederim" diyerek tehdit eden ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan yerel televizyon sahibi Akseki ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Fetö'cü Diyerek Şantaj Yapıyordu! Firari Televizyon Sahibi Yakalandı(10/10)6

İnsanları "seni FETÖ'cü ilan ederim" diyerek tehdit eden ve hakkında hapis kararı bulunan yerel televizyonun sahibi, Akseki ilçesindeki yol kontrolünde yakalandı.

HAKKINDA ŞANTAJ SUÇUNDAN 10 AY HAPİS CEZASI VARDI

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akseki- Manavgat karayolunda yaptığı yol kontrolünde, hakkında "şantaj" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan S.S'yi gözaltına aldı.

YEREL TELEVİZYON SAHİBİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alanya'da yerel yayın yapan bir televizyonun sahibi olduğu öğrenilen S.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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