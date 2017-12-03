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FETÖ'CÜ EMRE USLU MAHKEME ÇIKIŞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ


FETÖ'cü Emre Uslu Mahkeme Çıkışı Böyle Görüntülendi
Tarih : 03 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Fetö'cü Emre Uslu Mahkeme Çıkışı Böyle Görüntülendi(8/10)4

Birçok FETÖ'cü Amerika'daki kumpas davasını sıkı bir şekilde takip ederek Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturabilmek için yalan haberler yapıyor. Özellikle ABD'ye firar eden FETÖ'cülerin davaya yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

FETÖ'CÜ USLU KAMERAYA YAKALANDI

Davayı yerinde izleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'in anons yaptığı sırada arkasından yürüyen isim ise firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan başkası değil.

TÜRKİYE ALEYHİNE PROPAGANDA YAPIYORLAR

Uslu, davayı takip eden diğer FETÖ'cüler gibi sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşımlar yapmaya devam ediyor. FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olan Adem Yavuz Arslan da kendi sosyal medya hesabından canlı bağlantılar yaparak Türkiye aleyhine propaganda yapıyor.

AA OBJEKTİFLERİNE TAKILDILAR

Firari FETÖ mensupları Uslu ile Arslan'ın, yanlarında başka FETÖ mensuplarıyla birlikte Atilla davasını yerinde izlemeleri AA objektiflerine de takıldı.

MAHKEME BİNASI ÖNÜNDEN YAYIN YAPTI

Duruşmaları birkaç gündür takip eden FETÖ firarilerinden Aslan görüntülendiğini fark edince olay yerinden uzaklaşırken Uslu, mahkeme binası önünden yayın yaptı.

"BURADA HEDEF TÜRK EKONOMİSİ VE ERDOĞAN"

Cüneyt Özdemir, Sarraf davasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, "27 Yıllık gazeteciyim, burada bir numara var. Lafı evirip çevirip bankalarımıza ve Erdoğan'a getiriyorlar. İçini dolduramıyorlar, algı operasyonu yapıyorlar. Burada hedef ekonomi ve Erdoğan" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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