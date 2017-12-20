FETÖ'CÜ ENES KANTER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETTİĞİ İÇİN YARGILANACAK
FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren tweet'leri nedeniyle 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi. İddianamede, Kanter'in yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği kaydedildi.
4 YILA KADAR HAPİS!
İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay İçtihatlarına göre sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilirken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 günü soruşturma izni vermesi üzerine Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi. İddianamede Kanter'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza altıda biri oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
- Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
- Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
- Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
- Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
SPOR HABERLERİ
- Hıncal Uluç Özbek'le Görüştün Mü Diye Sordu, Terim Teessüf Ederim Yanıtnı Verdi
- Fikret Orman, Arda Turan Dedikodularına Son Noktayı Koydu
- Fenerbahçe Taraftarı Pero Antic'i Bağrına Bastı
- Deplasman Dönüşü Adana Demirspor Taraftarından Korkunç Saldırı!
- Dursun Özbek, Fatih Terim Sorusuna Kaçamak Cevap Verdi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar