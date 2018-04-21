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Fetö'cü Enes Kanter Türkiye'ye Mi Geliyor
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FETÖ'CÜ ENES KANTER TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR


FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi geliyor
Tarih : 21 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Fetö'cü Enes Kanter Türkiye'ye Mi Geliyor(6/10)2

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter ortalığı karıştırdı.

Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaşan Enes Kanter'i görenler basketbolcunun Türkiye'ye geleceği iddialarını ortaya attı.

DÖNÜP DÖNMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

Amerika'da NBA takımlarından New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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