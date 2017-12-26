FETÖ'CÜ GÜREŞÇİ, YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN KENDİNİ SİLİVRİ'DE BULDU
Veteran güreşçi Hakan M., Bulgaristan'da düzenlenen güreş şampiyonasına gitmek üzereyken sınır kapısında gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece FETÖ'den tutuklandı.
Veteran güreşçi Hakan M.'nin, 10 -15 Ekim 2017 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na gitmek üzereyken Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulduğu ortaya çıktı.
AÇIĞA ALINMIŞTI
Geçmişte Yalova'daki FETÖ/PYD'nin bir okulunda psikolojik danışman olarak görev yaptığı ve açığa alındığı belirtilen 11 Ağustos 1975 doğumlu veteran güreşçi Hakan M.'nin, kafileyle birlikte yurt dışına çıkarken gümrük polisi tarafından yakalanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
GÜREŞ FEDERASYONU PERSONELİ SKANDALI ÖNLEMİŞ OLDU
Veteran güreşçi Hakan M. 10 - 15 Ekim 2017 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na gitmek için Türkiye Güreş Federasyonu'na müracaat ederek, kafileye dahil olmak istediğini belirtti. Kafileye dahil edilen Hakan M., federasyondan gri pasaport çıkarmak istedi. Ancak federasyon personeli, 'veteranlara gri pasaport çıkarmıyoruz' diyerek Hakan M.'ye gri pasaport çıkarmadı. Bu gelişme üzerine Hakan M., bordo pasaportu ile vizesini kendisi alarak federasyonun veteranlara tahsis ettiği İstanbul otobüsüne bindi.
SİLİVRİYE GÖTÜRÜLDÜ
Kapıkule Sınır Kapısı'na gelindiğinde otobüslerden inen veteran güreşçiler, sınır polisine işlem yaptırmak için kuyruğa girdi. Hakan M., kendisine sıra geldiğinde sınır polisi tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Turizm firmasına ait otobüs şoförü de, Türkiye sınır kontrolü sonrasında otobüste sayım yaptığında 68 kişi olan kafileden bir kişi eksik olduğunu farkederek, sınır polisine gitti. Listeyi kontrol eden otobüs şoförü, Hakan M.'nin eksik olduğunu farketti. Polise, o kişinin kapıdan geçip geçmediği sorulduğunda da tutuklandığı öğrenildi ve bu durum federasyon görevlilerine bildirildi. Yurt dışı yasağı olmasına rağmen kafileden bu konuyu gizleyen ve yurt dışına çıkmaya çalışan Hakan M.'nin, gümrük polisi tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.
HALK OYUNLARI EKİBİ GRİ PASAPORTLA YURT DIŞINA KAÇMIŞLARDI
Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği, 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 5'inci Halk Oyunları Şenlikleri'ne 16 kişi gitmiş ancak o dönem 11 kişinin kaçtığı belirtilmişti. Edinilen son bilgiye göre kaçan kişi sayısının 15 olduğu ve Macaristan'da yapılan şenliklere hiç gitmedikleri ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği olayda henüz net bir bilgi alınamadı.
Kaynak: haberinburada
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