Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi sanık askerlerden astsubay Gökhan Güçlü'nün, üzerinde İngilizce kahraman anlamına gelen 'Hero' ve altında da yine İngilizce 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazan tişörtün sırrı çözüldü.

"KIZ KARDEŞİ SEN BİZİM KAHRAMANIMIZSIN NOTUYLA GÖNDERMİŞ"

Güçlü'ye tişörtün, kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından içinde mektupla kargoyla gönderildiği ortaya çıktı. Kız kardeşinin mektupta ise, 'Sen bizim kahramanımızsın' yazdığı öğrenildi.

MUĞLA BAŞSAVCISI: CEZAEVİ İDARESİ VE GÖREVLİ JANDARMA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili olarak makamında açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Hero tişörtü, geçen 30 Haziran'da Trabzon'dan Gökhan Güçlü'nün kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından içinde bir mektupla kargoyla gönderilmiş. Mektubun içerisinde 'Sen bizim kahramanımızsın' yazıyor. Konuyla ilgili olarak Gökhan Güçlü, kız kardeşi, cezaevi idaresi ve görevli jandarma personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlattık. Bununla ilgili olarak kimin kusuru, kabahati ya da ihmali varsa ortaya çıkarılacak. Mektupları inceleme komisyonundaki görevlilerin dikkatli olmaları gerekiyor. FETÖ bu Hero tişörtü ile ilgili olarak algı yaratmaya çalışıyor" dedi.

"'KAHRAMANLAR ÖLÜMÜSÜZ' GİBİ MİDE BULANDIRICI ŞEYLER YAZIYOR"

Tişörtün bilinçli bir şekilde sanığın kız kardeşi tarafından gönderildiğini dile getiren Yavuz, "Mektubun bir bölümünde 'Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın' ifadeleri yer alıyor. Bu olay bilinçli yapılmış. 'Hero' yazısının altında da küçük harflerle "kahramanlar ölümsüz" gibi mide bulandırıcı şeyler yazıyor" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada