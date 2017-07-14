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FETÖ'cü Hakan ve Arif'in madalyaları geri alındı

FETÖ'CÜ HAKAN VE ARİF'İN MADALYALARI GERİ ALINDI

Yeni yayımlanan KHK ile birlikte, FETÖ'den firari olan eski sporcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalya ve nişanları geri alındı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Fetö'cü Hakan Ve Arif'in Madalyaları Geri Alındı(9/10)5

Yeni yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamalerle FETÖ'den firari olan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalya ve nişanları geri alındı.

İşte KHK'nın yayımladığı madde;

MADDE 6 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (7) sayılı listede yer alan kişilere 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş olan madalyalar geri alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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