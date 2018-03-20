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FETÖ'cü Kaynak Holding soruşturması tamamlandı! 97 kişiye dava açıldı

FETÖ'CÜ KAYNAK HOLDİNG SORUŞTURMASI TAMAMLANDI! 97 KİŞİYE DAVA AÇILDI

FETÖ'ye yönelik Kaynak Holding soruşturmasında 36'sı firari 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı.

Tarih : 20 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Fetö'cü Kaynak Holding Soruşturması Tamamlandı! 97 Kişiye Dava Açıldı(7/10)3

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile örgütün sözde "Başyüceler Şurası Başkanı" Mustafa Özcan, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı.

732 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 732 sayfalık iddianamede, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile örgütün sözde "Başyüceler Şurası Başkanı" Mustafa Özcan, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık yer alıyor.

SANIKLARA İSTENEN CEZA

Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Haziran'da Bakırköy Adliyesi'nde yapılmasına ve duruşmaların 26-27-28 ve 29 Haziran'da da sürdürülmesine karar verdi. Heyet, 47 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. İddianamede, sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Mustafa Özcan, Naci Tosun hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer 54 sanığın benzer suçlardan 7,5 yıldan 30'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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