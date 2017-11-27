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FETÖ'cü Sanığın Atletinden Çıkan Notun Gizemi Çözülemiyor! Ayet Yazılı Demişti

FETÖ'CÜ SANIĞIN ATLETİNDEN ÇIKAN NOTUN GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR! AYET YAZILI DEMİŞTİ

15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili yargılanan sanığın atletine sakladığı ve "Ayet yazılı" diyerek savunmaya çalıştığı notun gizemi çözülemiyor.

Tarih : 27 Kasım 2017, 21:20
Puan Ver : Fetö'cü Sanığın Atletinden Çıkan Notun Gizemi Çözülemiyor! Ayet Yazılı Demişti(5/10)1

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada yargılanan eski Binbaşı Ahmet Yıldız'ın üzerinde, 16 Kasım'da notlar yakalandığı ortaya çıktı. Toplam 6 sayfa notların tam olarak çözülemediği ve sanıklara yönelik çeşitli talimatlar içerdiği belirtildi.

ATLETİNİN İÇ KISMINA RASTLAMIŞ

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davanın 16 Kasım'daki duruşmasında, tutuklu sanık eski Binbaşı Ahmet Yıldız'ın üst araması sırasında ele geçirilen notların mahkeme tutanağına geçtiği belirtildi. Tutanağa göre, Yıldız'ın saat 14.30'da mahkeme dönüşü mahkum kabul biriminde bulunan duyarlı kapıda yapılan üst aramasında, atletinin iç kısmı karın bölgesinde saklanmış vaziyette 5 adet A4 kağıdı ve 2 adet küçük kağıda yazılı notlar bulundu."AYETLER YAZILI" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Arama sırasında atletinin içinde ne gizlendiği sorulduğunda Yıldız, "korse" yanıtı verdi. Korse olmadığının anlaşılması üzerine Yıldız, bu sefer de "ayetler yazılı" cevabını verdi. Tutanakta, "Notlar incelendiğinde talimat niteliği taşıyacak yazılar içerdiği düşünülmektedir" ifadesine yer verildi.İFADELER KAFA KARIŞTIRDI

Tutanağa 'talimat niteliği taşıyacak yazılar' şeklinde geçen notların çoğu okunmuyor. Okunan kısımlar ise anlam bütünlüğü ifade etmiyor. İçinde bazı ayetler ve rüyaların bulunduğu notlarda, "1,10,100" gibi rakamlarla bazı isimlere işaret ediliyor. Notlardaki "1"in örgüt lideri Fetullah Gülen olduğu değerlendiriliyor. Notlarda, "Konya bir cemaat lideri sürekli kötülüyormuş. Rüyasında 3 gün 1'i görmüş, arkası dönükmüş, çok üzülmüş. Niye olduğunu sormuş. 1 'Onlar benim dostlarım' demiş. Ertesi gün cemaatine 'onlar bizim kardeşlerimiz' demiş", "Çöl, savaş. Ok 1'e saplanıyor, sırtına. Güneşe arkasını dönüyor, güneş sırtına vuruyor. 1 güneş batıdan doğacak diyor. 1 yükseliyor, bulut yumruk şeklini alıp gidip diğer tarafı dağıtıyor. Güneş açılıyor, parlıyor" ve "Biz önümüzde yaşlı en önde 1 yürüyoruz taşlık bir yer. 1 namazı bırakmayın diyor (ilk aylardan). Zor bir geçit 1 ve yaşlı atladı sonra hepimiz geçtik, atladık" gibi rüya yorumları içeren ifadeler yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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