Konya'da 2014'te, iş adamlarına ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan'a kurulan kumpas sonrasında başlatılan FETÖ soruşturması, örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz'un bilgisayarından, himmete bağlanan iş adamlarının listesinin çıkmasının ardından genişletildi. 3 yıl süren, 2 bin kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada, örgütün tüm birimleri deşifre edildi. 15 Temmuz sonrası 6 etap operasyonda, 527 şüpheliden 298'i yakalandı. 90'ı itirafçı olan şüphelilerden 206'sı tutuklanırken, 295 örgüt yöneticisinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ANLATTI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Enis Berber tarafından hazırlanan bin 200 sayfalık iddianame, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu en kapsamlı iddianame, örgütün yapısını ve darbeye nasıl hazırladığını, bizzat örgüt üyelerinin de anlatımıyla gözler önüne serdi.

15 TEMMUZ'UN ARDINDAN TUTUKLANAN ÖRGÜT ÜYELERİNE DÜZENLİ PARA GÖNDERİLMİŞ

170 ülkedeki FETÖ yapılanmasının büyük bölümünün de deşifre edildiği ve FETÖ'yü kendi yöneticilerinin anlattığı iddianameye göre, örgüt 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan üyelerine düzenli para yardımı yaptı. Sadece Belçika'dan 600 haine her ay düzenli 500 euro para gönderildi.

600 TUTUKLU FETÖ'CÜYE AYLIK 500 EURO YARDIM KARARI

1990 başından itibaren yurt dışına açılan örgüt, önce bu faaliyetlerin masraflarını, Türkiye'deki il imamlıkları üzerinden karşılamaya başladı. Ardından yurt dışında da örgüte insan ve finans sağlamak için birçok dernek ve okul kuruldu. Belçika'da bu amaçla kurulan dernek ve okullar, 2010'da Brüksel merkezli Aktif Dernekler Federasyonu çatısı altında birleştirildi. Bu federasyon da Belçikalı ve Türk iş adamlarını bir araya getirerek ticaret alanı sağladı. 15 Temmuz'un ardından, Antwerpen kentindeki şubesinde düzenlenen toplantıda ise Türkiye'de tutuklu 600 FETÖ'cüye aylık 500 euro yardım yapılması kararlaştırıldı.

BELÇİKA'DAKİ TOPLANTIYA 70 ÖRGÜT ÜYESİ KATILDI

Pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan Mons şehri küçük bölge imamı Mustafa Okutan, "Belçika imamı Davut Yalçın, Batı Avrupa Bölge İmamı Süleyman Tiftik'ti. Toplantıya 70 örgüt üyesi katıldı. Gaziantep'te öğretmenlik yaparken darbe kalkışması sonrası kaçıp Belçika'ya gelen Abdulgaffar Dereli, Türkiye'de tutuklanan örgüt üyelerine ve ailelerine aylık olarak düzenli para yardımı yapılması gerektiğini söyledi. Katılımcılardan aylık 500 euro yardım yapmalarını istedi" dedi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada