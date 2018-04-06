'FETÖ'CÜLER FİRAR ETTİ' İDDİASINA RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Valiliği, Kara Harp Okulu davası duruşmasında salondan kaçan sanık olmadığını, sanıkların zaten salonda bulunmadığını açıkladı.
Görülen dava sırasında tutuklandıklarını öğrenen 4 sanığın duruşma salonundan firar ettiği idididdia edilmişti.
"FİRAR YOK"
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu davası duruşmasında 4 FETÖ'cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 5 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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