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'FETÖ'CÜLER FİRAR ETTİ' İDDİASINA RESMİ AÇIKLAMA GELDİ


'FETÖ'cüler firar etti' iddiasına resmi açıklama geldi
Tarih : 06 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : 'fetö'cüler Firar Etti' İddiasına Resmi Açıklama Geldi(10/10)6

Ankara Valiliği, Kara Harp Okulu davası duruşmasında salondan kaçan sanık olmadığını, sanıkların zaten salonda bulunmadığını açıkladı.

Görülen dava sırasında tutuklandıklarını öğrenen 4 sanığın duruşma salonundan firar ettiği idididdia edilmişti.

"FİRAR YOK"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu davası duruşmasında 4 FETÖ'cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 5 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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