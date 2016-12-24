

FETÖ'ye yönelik yurt genelinde devam eden operasyonlarda 23 şüpheli tutuklandı. 117 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yurtdışına kaçmak isteyen şüpheliler de amaçlarına ulaşamadı.



KAYSERİ: Talas ilçesinde toplantı halindeyken yakalanan ve FETÖ'nün Kayseri'ye vekil imam olarak atadığı belirlenen Adıyaman il imamı Habib Bıçakçı tutuklandı.







kaynak:sabah