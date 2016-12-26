Kilis'te, FETÖ'den tutuklanan bir kişi, ifadesinde örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üyeleriyle iletişimi sürdürmek için telefonlara “Eagle” yerine “Tango” görünümlü başka şifreli mesajlaşma programı yüklediğini itiraf etti. Program, şifreyle aktif hale getirilmiş!



Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında tutuklulardan biri, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üyeleriyle iletişimi sürdürmek için telefonlara “Eagle” yerine “Tango” görünümlü başka bir şifreli mesajlaşma programı yüklediği ortaya çıktı. Kilis Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 tutuklu sanıktan bazılarının örgütün üyeleriyle iletişim yöntemlerine ilişkin detaylara yer verildi.







ÖNCE KAKAO TALK







H.A, iddianamede yer alan ifadesinde, örgütün sözde üst düzey sorumlularına ve kullanacakları elemanlarına kendilerine has özelliklerle donatılmış telefonlara mesajlaşma ve görüşme programları yüklemeye başladığını, bu kapsamda ilk olarak 17-25 Aralık sonrası telefonlara “Kakao Talk” programının yüklendiğini kaydetti. Sanık H.A, daha sonra istihbarat birimleri bu programla ilgili çalışmaya başlayınca “ByLock” programının yüklendiğini, bir süre kullandıktan sonra tedbir amacıyla “Eagle” isimli programa geçildiğini belirtti.







kaynak:yenişafak