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fetö'cülerin eşleri yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'CÜLERİN EŞLERİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine Keşandan Yunanistan sınırında bulunan İpsala İlçesi'ne giden Murat Yılmaz yönetimindeki 22 NH 921 plakalı aracı, Yeniceçiftlik Köyü mevkiinde durdurdu.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:26
Puan Ver : Fetö'cülerin Eşleri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı(8/10)7


Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine Keşandan Yunanistan sınırında bulunan İpsala İlçesi'ne giden Murat Yılmaz yönetimindeki 22 NH 921 plakalı aracı, Yeniceçiftlik Köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen eski genel cerrah Mehmet Ali Yılmaz, pratisyen hekim Meryem Dağdelen, ev kadını Hatice Çelikcan ile sürücü ve organizatör Murat Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.



Dağdelen'in ÿ15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eşi doktor ile Çelikcan'ın ise aynı suçlamaya aranan eski polis olan eşi ile Yunanistanda buluşacakları iddia edildi. Üç şüphelinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için kişi başı 6 bin Euro karşılığı organizatör Murat Yılmaz ile anlaştıkları öne sürüldü. Yılmazın da başka bir suçtan infaz koruma memurluğu görevinden ihraç edildiği ve hakkında 2 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.



 



kaynak:hürriyet








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