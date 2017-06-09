Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?

FETÖ'CÜLERİN TELEFONUNA YANLIŞ PİN GİRİNCE BAKIN NE OLUYOR!


FETÖ'CÜLERİN TELEFONUNA YANLIŞ PİN GİRİNCE BAKIN NE OLUYOR!
Tarih : 09 Haziran 2017, 15:53
Puan Ver : Fetö'cülerin Telefonuna Yanlış Pin Girince Bakın Ne Oluyor!(7/10)8


Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında itirafçı olan örgütün 'polis imamı' Yaşar Öztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.  



Bu ceza da ertelendi. İtirafları ile 51 örgüt mensubunu deşifre eden Yaşar Öztürk, "2015 yılında cep telefonlarımıza yanlış pin kodu girildiğinde fabrika ayarlarına kendisini döndürecek şekilde program kurdular. Ben hiç rütbeli personel ile muhatap olmadım. Onlara örgüt içerisinde yüksek lisanslı denirdi" diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan polis imamı Yaşar Öztürk, itirafcı oldu. Örgütün deşifresine yönelik çarpıcı bilgiler veren Yaşar Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda 51 örgüt mensubu hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşar Öztürk'ün teşhis ettiği 51 şüpheliden aktif görevdeki 5 emniyet personeli de görevlerinden alındı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fetö  Cülerin  Telefonuna  Yanlış  Pin  Girince  Bakın  Ne  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER