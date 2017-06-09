

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında itirafçı olan örgütün 'polis imamı' Yaşar Öztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.







Bu ceza da ertelendi. İtirafları ile 51 örgüt mensubunu deşifre eden Yaşar Öztürk, "2015 yılında cep telefonlarımıza yanlış pin kodu girildiğinde fabrika ayarlarına kendisini döndürecek şekilde program kurdular. Ben hiç rütbeli personel ile muhatap olmadım. Onlara örgüt içerisinde yüksek lisanslı denirdi" diye konuştu.







15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan polis imamı Yaşar Öztürk, itirafcı oldu. Örgütün deşifresine yönelik çarpıcı bilgiler veren Yaşar Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda 51 örgüt mensubu hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşar Öztürk'ün teşhis ettiği 51 şüpheliden aktif görevdeki 5 emniyet personeli de görevlerinden alındı.







kaynak:milliyet