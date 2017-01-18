45 Dakikalık Kılıçdaroğlu-Bahçeli Zirvesinin Ayrıntıları
15 Temmuz Gazisinden Anlamlı Ziyaret
Düşen Uçağın Altından Yürek Burkan Bir Hikaye Çıktı!
Reina Katliamcısı Canlı Bomba Çıktı
Tcmb'den Dolara Yeni Müdahale
Rusya Ve Batı Arasındaki Yeni Çekişme Alanı: Libya
Bahçeli - Kılıçdaroğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama
Küçük Bir Buz Parçasıyla Dudak Uçuğunuzdan Kurtulun
Bülent Ersoy'u Çıldırtan Görüntü!
4 Büyükler Transferde Para Saçtı
Rusların Tercihi Yeniden Türkiye Oldu
Fetö'cünün Deposunda Askeri Haritaların Olduğu Kitap Bulundu
Avm Otoparkında Fuhuş Pazarlığı!
Mali'de Askeri Kampa Bombalı Saldırı: 35 Ölü
'teröristin Sağ Yakalanması Büyük Bir Başarı'
Abelardo İle Yollar Ayrıldı
'kiralık Aşk'a Gözyaşlarıyla Veda
Terör Operasyonu: 34 Kişi Gözaltına Alındı
Dişlerini Beyazlatmak İsteyenlere Püf Nokta
Abd Şirketleri Çin'de Geri Adım Atıyor

FETÖ'CÜNÜN DEPOSUNDA ASKERİ HARİTALARIN OLDUĞU KİTAP BULUNDU


FETÖ'CÜNÜN DEPOSUNDA ASKERİ HARİTALARIN OLDUĞU KİTAP BULUNDU
Tarih : 18 Ocak 2017, 16:34
Puan Ver : Fetö'cünün Deposunda Askeri Haritaların Olduğu Kitap Bulundu(10/10)7


Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile kapatılmadan önce Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yayım yapan Yeni Emek gazetesinin imtiyaz sahibi, tutuklu E.C'nin Kırklareli'ndeki bir depoda, örgüte ait dokümanlar sakladığı bilgisine ulaştı.



Polis ekiplerince, E.C'nin İstiklal Caddesi'ndeki deposunda yapılan aramada, askeri bölgelere ait harita bilgilerinin yer aldığı kitapla FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait yaklaşık 150 kitap ve kaset bulundu.



Harita bilgileri içeren kitabın incelenmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Fetö  Cünün  Deposunda  Askeri  Haritaların  Olduğu  Kitap  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER