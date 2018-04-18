FETÖ'DEN AÇIĞA ALINAN YÜZBAŞI ESKİ GÖREV YERİ ÖNÜNDE KAFASINA SIKTI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinden kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.
2.5 AY ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI
Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi'nde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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