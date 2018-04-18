Ak Parti Sözcüsü: Liderlerden Sonra Partiler De Erken Seçimi Görüşecek
Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
Türk Futbolu Yeni Cengizini Buldu
Meteoroloji'den Tüm Yurda Uyarı: Cuma Gününe Dikkat!
İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış
Fetö'den Açığa Alınan Yüzbaşı Eski Görev Yeri Önünde Kafasına Sıktı
Evine Giren Gaspçılarla Boğuşan Genç, Bıçaklanarak Can Verdi
Tartışma Kanlı Bitti! Öz Kuzeninin Kafasına Sıktı
Diri Diri Yakılan İş Adamı Cinayetinde Korkunç Detaylar!
Men Cezası Sonrası Salih Türkiye'ye Dönüyor
Dünyaca Ünlü Futbolcuyu Reddetti: Gelmesin
Trump'tan Türkiye Tweeti : Ben Ondan Daha Casusum!
İmam Nikahlı Kocası, Oğlunun Gözü Önünde İnfaz Etti!
Erken Seçim Çağrısı En Çok Onları Zora Sokacak!
İranlı Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin Hamisi Fetö'cü Savcı Öz Çıktı
Emre Mor'lu Celta Vigo, Barcelona'dan Puanı Kaptı
Havada Korku Dolu Anlar! Önce Motor Parçalandı Sonra Cam Kırıldı
Starbucks Kendini Affetmedi! 8 Bin Şubesini Kapatarak Eğitim Verecek
Seren, Magandalara Taş Çıkardı, Yetmedi Videosunu Paylaştı
Fransa'da Peri Masalı! Üçüncü Lig Takımı Kupada Finale Yükseldi

FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı Eski Görev Yeri Önünde Kafasına Sıktı

FETÖ'DEN AÇIĞA ALINAN YÜZBAŞI ESKİ GÖREV YERİ ÖNÜNDE KAFASINA SIKTI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinden kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Fetö'den Açığa Alınan Yüzbaşı Eski Görev Yeri Önünde Kafasına Sıktı(8/10)4

İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.

2.5 AY ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi'nde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Den  Açığa  Alınan  Yüzbaşı  Eski  Görev  Yeri  Önünde  Kafasına  Sıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER