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fetö'den aranan kadın cezaevinde yakalandı

FETÖ'DEN ARANAN KADIN CEZAEVİNDE YAKALANDI

Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.

Tarih : 24 Ocak 2017, 15:54
Puan Ver : Fetö'den Aranan Kadın Cezaevinde Yakalandı(9/10)10


Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada tutuklanan eşini ziyaret etmek için cezaevine gelen kadın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan A.Y, aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanan eşi E.Y'yi ziyaret etmek için Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi.



Cezaevi görevlileri, A.Y'nin "FETÖ/PDY'ye üye olmak"tan arandığı tespit etti.



Bunun üzerine zanlı A.Y, jandarma tarafından gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



 



kaynak:sabah








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