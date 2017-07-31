FETÖ'DEN ARANAN VE YAKALANAN BAŞBAKANLIK RAPORTÖRÜ, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan ve Adıyaman'da yakalanan Başbakanlık raportörü F.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan ve Adıyaman'da yakalanan Başbakanlık raportörü F.K., için karar çıktı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan ve Adıyaman-Çelikhan yolu üzerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalanan Başbakanlık raportörü F.K. gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2015-2016'DA BAŞBAKANLIK'TA RAPORTÖR OLARAK ÇALIŞMIŞTI
F.K.'nın 2011-2015 yılları arasında Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığında görev yaptığı, 2015-2016 yıllarında Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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